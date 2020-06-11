Президент України Володимир Зеленський розповів про власне ставлення до свого попередника Петра Порошенка. За його словами, п'ятий президент і досі вважає себе єдиним "справжнім" главою держави.

Про власне ставлення до Петра Порошенка, зустріч з ним і недовіру до його персони Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Порошенко багато разів просив зустрічі, але…

Чинний президент України розповів, що після обрання його попередник багато разів просив про зустріч. Втім Зеленський запевняє, що не бачить у цьому жодного сенсу.

Я не бачу в цьому сенсу, оскільки вважаю все те, що він говорив, неправдою. Я справді вважаю, що Порошенко досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю,

– заявив Володимир Зеленський.

Глава держави зізнався, що досі тримає образу на так звані "ботоферми Порошенка". Зокрема, мовиться про образи на його адресу й на адресу його сім'ї. Окремо Зеленський пригадав історію про "його наркоманію".

Зеленський також розповів, що Петро Порошенко настільки часто пропонував йому зустріч, що одного разу коли він прийшов, то президент уже погодився.

"Багато про що говорили. Він сказав: "Я хочу дійсно допомагати, допомагати країні, готовий робити те, те і те", – зазначив Зеленський.

На запитання, чи не пропонував п'ятий президент своєму наступнику політичного союзу, Зеленський зауважив, що цього не може бути, оскільки вони різні люди. Тож Порошенко лише запропонував забути старі образи й разом робити щось для країни. Втім Зеленський йому не повірив.

Порошенко їздив за кордон і розповідав про мене байки

За словами Володимира Зеленського, Петро Порошенко з самого початку розповідав партнерам України різні байки про нього.

Кожного разу, коли я зустрічався з лідерами з-за кордону, вони мене сприймали спершу як ворога України,

– заявив президент.

За його словами, такий "зміцнений психологічний портрет" зробив або сам Петро Порошенко, або люди, які з ним працюють.

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Порошенко досі вважає себе президентом

Володимир Зеленський переконаний, що у Петра Порошенка досі є одна головна вада – він досі вважає себе президентом України.

"Дотепер. І далі так буде вважати. Навіть пройде 10 років, він буде вважати, що він єдиний, який щось там зробив для України, а всі інші – ніхто", – заявив чинний президент.

Зеленський голосував за Порошенка

Під час президентських дебатів на НСК "Оліймпійському" у 2019 році Володимир Зеленський заявляв, що голосував за Петра Порошенка у 2014 році. Цю заяву він підтверджує і нині.

Так і є. Тоді це було відверто – я за нього голосував, це правда. Але він такий, який він є, тому я не хотів з ним зустрічатися,

– заявив глава держави.

Він підкреслив, що "пройшов довгий шлях цієї брехні", тож тепер робить висновки про роботу Порошенка. Нині він може заявити, що п'ятий президент України – "не його президент".