Зеленский отреагировал на идею России о "перемирии" на 2 –3 дня

В Стамбуле 2 июня прошел второй этап переговоров. Российская делегация вместо полного и безусловного прекращения огня цинично предложила перемирие на отдельных участках фронта на 2 – 3 дня. Владимир Зеленский отреагировал.

Так, во время общения с журналистами президент заявил, что такое предложение России – просто игра риторик, сообщает 24 Канал.

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Зеленский о прекращении огня

Украинский лидер отметил, что наше государство не меняло адженду, – безусловное прекращение огня, обмен пленными, возвращение детей, возвращение гражданских, ну и дальше – встреча лидеров.

Ну и в принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2 – 3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что для россиян это вопрос просто небольшой паузы в войне. Также выразил желание, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат.

Чтобы дожали россиян к прекращению огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают. Считаем, что это справедливо. Уже 5 месяц идет с тех пор, как США дали сигнал о прекращении огня. И мы это поддерживаем,

– подчеркнул украинский лидер.

Также Владимир Зеленский отметил, что предложение России прекратить огонь на 2 – 3 дня – это просто игра риторик.

Президент отметил, что, как и говорил с самого начала, российская делегация, в частности, ее глава – Мединский, – не того уровня люди.

Они даже не разбираются технически. Военные на поле боя очень часто обмениваются, к сожалению, убитыми телами своих армий. Это происходит. И все понимают, что в момент обмена никто друг в друга не стреляет,

– заявил глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что это не является прекращением огня, потому что в этот момент на других участках продолжается война и атаки на гражданское население.

Владимир Зеленский объяснил, для чего оккупанты делают это. Заметил, что в принципе, как и обмены, которые очень важны для Украины. Россияне понимают это. Они "кормят" этим американцев, чтобы США пролонгировали свое решение о введении санкций, чтобы не ввели их, как это нужно было уже сделать, отметил Зеленский.

"Поэтому для нас важно подчеркнуть, что если в этот раз Стамбул будет по прекращению огня не двигаться вперед, то должны быть санкционные шаги от Штатов", – заявил глава государства.