Зеленский отреагировал на катастрофу пассажирского самолета в Индии

Владимир Зеленский откликнулся на авиакатастрофу в Индии, которая произошла днем 12 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского в соцсети Х.

Смотрите также В Индии разбился самолет с более 240 людьми на борту: все, что известно о жуткой авиакатастрофе

Что написал Зеленский об авиакатастрофе в Индии

Пассажиры Boeing Dreamliner попали в катастрофу. Украинцев на борту не было, но были граждане других стран.

Ужасная новость о катастрофе пассажирского самолета в Индии. Мои искренние соболезнования премьер-министру Нарендре Моди и всему народу Индии в этот трагический день. Наши мысли со всеми родными и близкими пострадавших в Индии, Великобритании, Португалии и Канаде. Мы разделяем ваше глубокое потрясение и скорбь в этот трагический день. Мы все молимся за то, чтобы было спасено как можно больше жизней, и желаем скорейшего выздоровления раненым.

Судно упало прямо на жилой район рядом с аэропортом. Как пишут в СМИ, самолет упал на общежитие медицинского колледжа. Катастрофа Air India 171 произошла вскоре после взлета.

Всего на борту было около 242 человек, в том числе 10 членов экипажа. Сейчас подтвердили гибель по меньшей мере 133 человек.