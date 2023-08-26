Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области и гибель Джуса
Источник:Владимир Зеленский
Президент выразил соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал пилотов. По его словам, говорить о деталях аварии рано.
Продолжается расследование. Владимир Зеленский заверил, что будут выяснены все обстоятельства авиакатастрофы в небе над Житомирской областью, которая унесла жизнь пилота Джуса.
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Что сказал президент
Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо нашего государства, уверен Владимир Зеленский.
Украинский офицер – один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень!
– подчеркнул он.
Пилоты трагически погибли 25 августа, а сегодня, 26 августа, Украина отмечает День авиации.
По словам украинского президента, все, кто работает в военной и гражданской авиации – пилоты, инженеры, авиапроизводители, – делают Украину крепкой. Ведь "настоящая мощь есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо и уважают собственную авиацию".
Новым уровнем украинской военной авиации станет получение нашим государством F-16. Это приблизит возвращение гражданской авиации в наше небо, приблизит победу и даст больше безопасности.
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Что известно о погибшем пилоте Джусе
Он действительно сделал для украинской авиации очень много.
- Джус служил лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации.
- Андрей Пильщиков был одним из легендарных "призраков Киева". В первые дни войны он защищал аэропорт от ДРГ и возможной высадки десанта, а через две недели начал летать.
- Пилот буквально "выбивал" для Украины F-16, помогал брифировать американских конгрессменов относительно F-16 и объяснял сложные мануалы простым языком. В 2022 году встречался с Джейком Салливаном, говорил о предоставлении Украине ПВО, вооружении для сухопутных войск и самолетах.
- Пока Украине не предоставили F-16, пилоты тренировались сами. Погибший вспоминал, что они создали плакаты кабины самолета F-16, изучали базовые процедуры, тактику, занимались языковой подготовкой, изучали терминологию и радиообмен.
- Во время международных учений "Чистое небо 2018" в США на всех вечеринках пилот отказывался от алкоголя и выбирал сок (англ. juice). Так и появился его позывной. Кстати, это был единственный пилот Воздушных сил ВСУ, который имел официально позывной.
- О нем вспоминают как об интеллигентном, профессиональном, целеустремленном человеке, который всегда искал, что можно улучшить в работе и как помочь молодым. Знавшие его люди надеются, что он будет защищать украинское небо и на том свете.
- Правоохранители уже расследуют авиакатастрофу самолетов L-39 в небе над Житомирской областью 25 августа. Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов. Специалисты проверят, были ли соблюдены правила подготовки к полетам, и проведут тщательную диагностику черных ящиков. Предварительно событие квалифицировали как нарушение правил полетов или подготовки к ним.