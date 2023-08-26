Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области и гибель Джуса

Президент выразил соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал пилотов. По его словам, говорить о деталях аварии рано.

Продолжается расследование. Владимир Зеленский заверил, что будут выяснены все обстоятельства авиакатастрофы в небе над Житомирской областью, которая унесла жизнь пилота Джуса.

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Что сказал президент

Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо нашего государства, уверен Владимир Зеленский.

Украинский офицер – один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень!

– подчеркнул он.

Пилоты трагически погибли 25 августа, а сегодня, 26 августа, Украина отмечает День авиации.

По словам украинского президента, все, кто работает в военной и гражданской авиации – пилоты, инженеры, авиапроизводители, – делают Украину крепкой. Ведь "настоящая мощь есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо и уважают собственную авиацию".

Новым уровнем украинской военной авиации станет получение нашим государством F-16. Это приблизит возвращение гражданской авиации в наше небо, приблизит победу и даст больше безопасности.

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Что известно о погибшем пилоте Джусе

Он действительно сделал для украинской авиации очень много.