Зеленский отреагировал на обновление правительства и анонсировал следующие шаги

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обновление правительства и поблагодарил депутатов за поддержку новых назначений. Стало известно, какие изменения еще ожидаются в Украине в ближайшие дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о новом правительстве?

Президент поблагодарил нардепов, которые поддержали кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров.

Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи,

– написал президент.

Также глава государства анонсировал, что уже завтра будет продолжаться обновление сектора безопасности. Ожидаются изменения в структурах.

Кроме того, в понедельник, 21 июля, планируется обновление корпуса украинской дипломатии. По словам Зеленского, он вместе с министром иностранных дел готовит соответствующие решения.

Президент добавил, что уже определена повестка дня для двух следующих заседаний СНБО.

"Каждый день нужен результат для Украины", – резюмировал Зеленский.

Напомним, 17 июля, на должность Министра обороны был назначен Денис Шмыгаль. Новой главой Кабмина стала Юлия Свириденко.