Зеленский отреагировал на обновление правительства и анонсировал следующие шаги
- Президент Зеленский поблагодарил нардепов за поддержку кандидатур новых членов правительства и подчеркнул необходимость выполнения определенных задач.
- Анонсировано обновление сектора безопасности и дипломатического корпуса, а также подготовку к заседаниям СНБО с определенной повесткой дня.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал обновление правительства и поблагодарил депутатов за поддержку новых назначений. Стало известно, какие изменения еще ожидаются в Украине в ближайшие дни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что сказал Зеленский о новом правительстве?
Президент поблагодарил нардепов, которые поддержали кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров.
Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи,
– написал президент.
Также глава государства анонсировал, что уже завтра будет продолжаться обновление сектора безопасности. Ожидаются изменения в структурах.
Кроме того, в понедельник, 21 июля, планируется обновление корпуса украинской дипломатии. По словам Зеленского, он вместе с министром иностранных дел готовит соответствующие решения.
Президент добавил, что уже определена повестка дня для двух следующих заседаний СНБО.
"Каждый день нужен результат для Украины", – резюмировал Зеленский.
Напомним, 17 июля, на должность Министра обороны был назначен Денис Шмыгаль. Новой главой Кабмина стала Юлия Свириденко.