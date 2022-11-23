Россия ответит за все: как Зеленский отреагировал на обстрел родильного в Вольнянске

Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян по родильному в Запорожье. Президент заявил, что под завалами могут быть еще люди.

Владимир Зеленский подтвердил информацию о гибели новорожденного ребенка. По данным украинского лидера, женщина ранена.

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Зеленский пообещал, что Россия ответит за все зло

Президент Владимир Зеленский рассказал, что государство-террорист Россия продолжает сражаться против гражданских людей и объектов.

Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет только отвечать за все зло, которое принесло в нашу страну,

– пообещал президент.

Он также отметил, что оккупанты атаковали многоэтажку и поликлинику в Купянске, что на Харьковщине.

Предварительно известно, что два человека погибли, еще один – в больнице. По состоянию на 9.24 23 ноября на местах работали соответствующие службы.

Последствия атаки россиян в Запорожье и Харьковщине / Фото с телеграмму Владимира Зеленского

Кратко о трагедиях на Харьковщине и Запорожье

В ночь на 23 ноября российские оккупанти атаковали родильное отделение Вольнянской больницы на Запорожье. К сожалению, в результате атаки погиб младенец, который только два дня назад появился на свет.

В Офисе Президента рассказали, что россияне ударили по родильному ракетам С-300. По данным спасателей, российские захватчики разрушили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. Из-под завалов работники ГСЧС смогли достать роженицу и врача.

Кроме того, россияне ударили по жилому дому и поликлинике в городе Купянск Харьковской области. К сожалению, погибли два человека, которые просто шли по улице.

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