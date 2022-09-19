Должны остановить россию, пока не поздно, – Зеленский опубликовал момент обстрела ЮАЭС
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Россияне ночью на 19 сентября обстреляли Южноукраинскую АЭС. На такие цинические и неадекватные действия противника отреагировал Владимир Зеленский.
Россия забыла, что такое атомная станция, – Зеленский
Президент осудил государство-агрессора. Он призвал весь мир остановить россию, ведь впоследствии может быть поздно.
Актуально Россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС: ракета упала в 300 метрах от реакторов
Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что в результате атаки по ЮАЭС произошло кратковременное отключение электроэнергии. Также глава государства опубликовал видео момента "прилета" по станции. На нем виден мощный взрыв от попадания.
Момент обстрела Южноукраинской АЭС: видео
Взрывная волна выбила окна на ЮАЭС / Фото Владимира Зеленского
Последствия обстрела Южноукраинской АЭС / Фото Владимира Зеленского
Россия запустила ракету по ЮАЭС / Фото Владимира Зеленского
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Что известно об обстреле ЮАЭС
В 00:20 19 сентября российская армия нанесла ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Вражеская ракета попала всего лишь в 300 метрах от реакторов. В то же время, ударная волна повредила здания АЭС и выбила сотню окон.
В результате атаки отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящий в состав Южноукраинского энергокомплекса. Также отключились 3 высоковольтные линии электропередачи.
В Энергоатоме заверили, что сейчас все 3 энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Однако такие акты ядерного терроризма угрожают всему миру.
Добавим, что в результате ракетного удара никто из персонала станции не пострадал.
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