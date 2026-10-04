Зеленский резко ответил народным депутатам, призывающим договариваться с Россией

Украина не может соглашаться на условия России ради прекращения боевых действий. Это может привести к ослаблению и краху государства.

Таким образом Владимир Зеленский отреагировал на призывы отдельных народных депутатов к переговорам с Россией, сообщает 24 Канал.

Почему нельзя идти на условия России?

Как бы нам ни было сложно, нельзя поддаваться Путину и России, потому что Украину сломают,

– сказал Зеленский журналистам в воскресенье.

Он также отметил, что призывы отдельных народных депутатов к переговорам с Россией не влияют на переговорный процесс.

Поэтому, по словам президента, украинцам не стоит из-за этого волноваться.

Зеленский подчеркнул, что понятие единства подразумевает ответственность, в частности для народных депутатов.

Он подчеркнул, что избранные представители власти должны действовать в интересах Украины и не могут соглашаться на уступку ее интересов.

В то же время президент призвал не сеять панику, поскольку Украина и без того сталкивается с многочисленными вызовами.

По его мнению, создание хаоса как раз соответствует целям России.

Ранее, 2 октября, народный депутат Алексей Гончаренко призвал начать поэтапные переговоры с Россией. Сначала, по мнению депутата, нужно договориться о прекращении ударов по украинским портам, предприятиям, школам, больницам, жилым домам и мостам.

Гончаренко допустил возможность частичного ослабления санкций против России в обмен на прекращение ударов с большого расстояния, разблокирование судоходства в Черном море и сужение зоны боевых действий.

После этого, по его мнению, стороны могли бы перейти к более сложным вопросам, в частности касательно Донбасса и нейтрального статуса Украины. Гончаренко также заявил, что Киев должен искать способ остановить войну.

Россия пытается сорвать мирные переговоры

Президент Зеленский считает, что Путин намеренно повышает уровень эскалации, чтобы Украина отвечала на удары. Таким образом российский лидер хочет создать повод для дальнейшего обострения ситуации и укрепить свои позиции перед переговорами с США.

В то же время Украина продолжает придерживаться своей стратегии: усиливать противовоздушную оборону, уничтожать российские цели и параллельно работать над дипломатическим урегулированием.

Президент добавил, что украинская и американская стороны постоянно поддерживают контакт.

По его словам, спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил о желании как можно скорее организовать новые встречи.

Зеленский подчеркнул, что для результативных переговоров важно, чтобы к ним была готова не только Украина, но и Россия.