"Это победа": Зеленский отреагировал на решение о начале переговоров о вступлении в ЕС
В четверг 14 декабря стало известно о том, что Европа готова принять Украину в ЕС. 24 Канал расскажет подробнее.
Европейский совет вечером 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Это без преувеличения историческое решение, к которому наша страна шла очень долго.
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Как президент Украины отреагировал на это событие
Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая,
– написал Зеленский в соцсети Х.
Так он прокомментировал сообщение Шарля Мишеля, в котором говорится об этом историческом решении.
Также президент Украины поздравил президента Молдовы. "Принято решение ЕС об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Я благодарю всех, кто работал, чтобы это произошло, и всех, кто помогал. Поздравляю каждого украинца с этим днем. Я также поздравляю Молдову и лично Майю Санду. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу", – написал он.
Реакция премьера Украины на начало переговоров о вступлении в ЕС
Денис Шмигаль также не обошел вниманием это знаменательное решение. Он уверен в хорошем европейском будущем нашего государства.
История творится на наших глазах. Лидеры ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной о нашем вступлении в ЕС. Этим решением Евросоюз также высоко оценил реформы, которые мы провели за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.
– написал он.
Премьер-министр Украины добавил, что впереди нашу страну ждет непростой путь. Но мы едины и готовы пройти его максимально быстро.
Свое сообщение он завершил словами "Украина будет членом ЕС!"
Решение о начале переговоров о вступлении: что известно
Шарль Мишель назвал решение "четким сигналом надежды для их людей и нашего континента". Также он сообщил, что Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии.
В то же время Виктор Орбан, выступавший резко против нашего вступления в ЕС и обещавший заблокировать этот процесс, ушел из зала во время голосования.