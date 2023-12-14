"Это победа": Зеленский отреагировал на решение о начале переговоров о вступлении в ЕС

В четверг 14 декабря стало известно о том, что Европа готова принять Украину в ЕС. 24 Канал расскажет подробнее.

Европейский совет вечером 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Это без преувеличения историческое решение, к которому наша страна шла очень долго.

Смотрите также ЕС открывает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Как президент Украины отреагировал на это событие

Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая,

– написал Зеленский в соцсети Х.

Так он прокомментировал сообщение Шарля Мишеля, в котором говорится об этом историческом решении.

Также президент Украины поздравил президента Молдовы. "Принято решение ЕС об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Я благодарю всех, кто работал, чтобы это произошло, и всех, кто помогал. Поздравляю каждого украинца с этим днем. Я также поздравляю Молдову и лично Майю Санду. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу", – написал он.

Реакция премьера Украины на начало переговоров о вступлении в ЕС

Денис Шмигаль также не обошел вниманием это знаменательное решение. Он уверен в хорошем европейском будущем нашего государства.

История творится на наших глазах. Лидеры ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной о нашем вступлении в ЕС. Этим решением Евросоюз также высоко оценил реформы, которые мы провели за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.

– написал он.

Премьер-министр Украины добавил, что впереди нашу страну ждет непростой путь. Но мы едины и готовы пройти его максимально быстро.

Свое сообщение он завершил словами "Украина будет членом ЕС!"

Решение о начале переговоров о вступлении: что известно

Шарль Мишель назвал решение "четким сигналом надежды для их людей и нашего континента". Также он сообщил, что Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии.

В то же время Виктор Орбан, выступавший резко против нашего вступления в ЕС и обещавший заблокировать этот процесс, ушел из зала во время голосования.