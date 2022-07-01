Зеленский отреагировал на решение США передать Украине мощные системы NASAMS

Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи, в том числе за мощные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом президент заявил в традиционном вечернем обращении 1 июля, передает 24 канал. Он отметил, что NASAMS значительно усилят украинскую противовоздушную оборону.

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Особенно благодарен США, лично Байдену за объявленный сегодня пакет поддержки для Украины, который включает в себя NASAMS – очень мощные системы зенитно-ракетный комплекс, который усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали именно ради такой поставки,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что в целом пакет помощи охватывает 820 миллионов долларов и кроме NASAMS содержит также боеприпасы для артиллерии и радары.

Добавим, что в рамках этого пакета Украина получит:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

2 передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);

до 150 тысяч боеприпасов для 155 мм артиллерии;

4 дополнительных контрбатарейных радара.

Общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения России составляет около 6,9 миллиарда долларов.

Обращение Владимира Зеленского 1 июля: смотрите видео

Кратко о NASAMS

NASAMS – это норвежско-американская технология. Система действует на расстоянии до 40 км в зависимости от выбора снаряда, при этом по высоте на 20 км. Это значительно увеличивает высоты внедрения наших систем ПВО.

NASAMS использует ракеты с активными головками самонаведения.

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