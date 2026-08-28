Об этом он написал в сети X.

Что сказал Зеленский о смерти Гаральда V?

"От имени Украины выражаю соболезнования Королевскому дому Норвегии и народу Норвегии в связи со смертью Его Величества короля Харальда V", – написал президент Украины.

Глава государства уточнил, что монарх олицетворял достоинство, мудрость и непоколебимую преданность своей стране.

Так, Украина всегда будет помнить его неизменную поддержку и солидарность с украинским народом в самые тяжелые времена российской агрессии.

Пусть память о Его Величестве будет вечной,

– подытожил Зеленский.

Отметим, что монарх ушел из жизни в возрасте 89 лет. Харальд V находился на престоле с 1991 года. Монарх скончался утром в больнице Осло после продолжительной болезни. В последнее время Харальд V лечился от гемолитической анемии, при которой эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать. Из-за этого могут возникать усталость и одышка.

17 августа короля госпитализировали из-за скопления жидкости в организме. Позже его состояние осложнила бактериальная инфекция крови. Несмотря на назначенное лечение антибиотиками, 27 августа королевский двор сообщил о критическом состоянии монарха.

Следует отметить, что норвежский престол должен перейти к его единственному сыну – 53-летнему кронпринцу Хокону, который станет королем Хоконом VIII. К будущей роли монарха он готовился много лет.

В последнее время из-за проблем со здоровьем отца Гокон все чаще брал на себя выполнение его официальных обязанностей. Что известно о Гоконе, его семье и личной жизни – читайте в материале 24 Канала.