Невыразимая боль, – Зеленский отреагировал на трагедию в Броварах

В Броварах 18 января разбился вертолет с руководством МВД на борту. Он упал вблизи детского сада и жилого дома. Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.

Украинский лидер сообщил, что по состоянию на 12:00 подтверждена гибель 15 человек. В то же время, точное количество жертв трагедии еще устанавливают.

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Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро,

– говорится в сообщении.

Украинский лидер также подчеркнул, что на борту погибли помощники руководства МВД и экипаж вертолета, который принадлежал ГСЧС Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что по состоянию на 12:00 известно о 25 пострадавших. Среди них – 3 детей.

"По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", – заявил президент.

Зеленский рассказал, что поручил установить все обстоятельства трагедии. Над этим будут работать СБУ, Нацполиция и другие уполномоченные органы.

Руководство МВД летело в "горячую" точку

Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – рассказал, что команда МВД Украины летела в одну из "горячих" точек. Деталей Тимошенко не уточнил, в то же время подчеркнул, что там продолжаются боевые действия.

Кулеба заявил, что потерял друзей

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – заявил, что смерть друзей и детей – это всегда особенно страшно и болезненно.

"Я потерял в этой катастрофе близких коллег и друзей – Дениса Монастырского и Евгения Енина.

Оба были патриотами Украины, каких мало, и их гибель – это очень большая потеря не только для меня, их родных и друзей, а для всего нашего государства, – заявил Кулеба.

Глава МИД выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, Кулеба поделился трогательными воспоминаниями о Евгении Енине, – заместителе главы МВД – погибшем на борту вертолета.

Кулеба рассказал, что они с Ениным знакомы много лет.

"В 2016 провожал его из МИДа на работу в ГПУ. Пригласил его вернуться на дипломатическую службу в 2020 году, когда стал министром. Провожал его и в МВД. Сколько мы прошли с ним вместе. И вот снова проводы, но теперь навсегда… Царство небесное", – написал Кулеба.

Украинцы выражают соболезнования в комментариях.