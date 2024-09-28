Зеленский отреагировал на удар по Сумам
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы больницы в Сумах. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки погибли 8 человек, из больницы эвакуированы 113 пациентов.
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Зеленский отреагировал на удар по Сумам
Президент сообщил, что службы на местах делают максимум, чтобы предоставить пострадавшим необходимую помощь. На местах продолжается спасательная операция, спасатели и правоохранители ликвидируют последствия удара.
"Мои соболезнования семьям и близким", – написал Владимир Зеленский.
Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу – только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути,
– сказал президент.
Отметим, что оккупанты атаковали Сумы тремя "Шахедами". Повреждены две больницы, в одну из них враг попал дважды. Также повреждены воздушные дома.
В городе развернули штаб по ликвидации последствий ударов.