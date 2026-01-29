Ситуация ночью и на днях покажет, – Зеленский об энергетическом перемирии

Президент Владимир Зеленский поддержал инициативу Дональда Трампа о прекращении российских обстрелов на время сильных морозов.

Об этом Владимир Зеленский написал в Х.

Смотрите также Россияне это разгадали: аналитик ответил, почему Трамп не осуждает атаки по Украине

Что сказал Зеленский после обещаний установить временное перемирие?

Президент Украины назвал новое заявление лидера США Дональда Трампа важным. Американский президент заявил, что договорился об остановке обстрелов во время зимних холодов. По словам Зеленского, такое решение может дать безопасность Киеву и другим городам Украины и защитить ее от российских ударов.

Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, Президент Трамп,

– отметил Зеленский.

По словам украинского президента, о временном перемирии команды говорили на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинская команда рассчитывает, что эти договоренности будут выполняться. Шаги, которые способствуют деэскалации, могут двигать стороны и к завершению войны.

У вечернем обращении Владимир Зеленский еще раз поблагодарил американскую сторону за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике. Президент добавил, что то, реально ли Дональду Трампу удалось договориться о временном перемирии покажет ситуация с нашей энергетикой этой ночью и в последующие дни.

Что предшествовало?