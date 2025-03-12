Зеленский отреагировал на заявление Трампа относительно приглашения в Белый дом

Недавно Дональд Трамп заявил, что готов пригласить Владимира Зеленского вернуться в Белый дом. Президент Украины прокомментировал эту информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского на пресс-конференции 12 марта.

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Как отреагировал Зеленский

Любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон. Именно так мы должны подходить к любым нашим встречам... Сегодня реакция наших обществ – жизненная, я бы очень хотел, чтобы мы имели результат, положительный результат,

– рассказал президент.

Напомним, прошлая встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне состоялась 28 февраля. Во время общения с журналистами лидеры поссорились.