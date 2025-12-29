Это очередная ложь, чтобы ударить по правительственных зданиях, – Зеленский об "атаке на резиденцию Путина"

Владимир Зеленский отреагировал на распространенную информацию о якобы ударе по резиденции российского диктатора. Он подчеркнул, что страна-агрессор снова распространяет откровенную неправду.

Россияне понимают, что накануне состоялась встреча с Дональдом Трампом, и видят, что между Украиной и США нет никакого конфликта, наоборот – прогресс и взаимопонимание. Для России это серьезный удар по их планам. Об этом рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Что сказал президент о заявлениях россиян?

Зеленский убежден, что в Кремле не заинтересованы в завершении войны. Единственный способ заставить их двигаться к миру – это усиленное давление.

Именно поэтому они ищут поводы для новых информационных атак и обострения. Своими заявлениями россияне пытаются создать основу для дальнейших действий.

Речь, в частности, о возможной подготовке ударов по столице, по правительственным и государственным учреждениям.

Так, президент вспомнил ракетный удар по Кабинету министров в сентябре. Он также призвал всех быть максимально осторожными.

Может быть нанесен удар по столице, тем более что этот человек, если можно сказать, и назвать это человеком. Сказала о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают,

– высказался президент.

Он также добавил, что в этой ситуации необходимо, чтобы президент Трамп, его команда, а также европейские партнеры более активно включились и провели четкую и принципиальную работу с теми, кто еще вчера декларировал желание завершить эту войну.

Украина готова к миру, но только справедливому и безопасному.

Что этому предшествовало?