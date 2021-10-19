Зеленский отреагировал на одобрение Радой закона о НАБУ
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Верховная Рада одобрила законопроект, который меняет статус Национального антикоррупционного бюро. Основные изменения касаются назначения директора НАБУ.
Принятый документ привел закон о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией. Это Владимир Зеленский подчеркнул в своем сообщении.
Напомним Рада изменила статус НАБУ: Кабмин сможет назначать и увольнять его директора
"Спасибо всем 304 нардепам"
Владимир Зеленский поздравил Раду с принятием этого решения. Он поблагодарил тех, кто нажал зеленую кнопку, и отметил, что это важный шаг.
Наконец статус НАБУ нормирован в соответствии с Конституцией. Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры,
– написал Зеленский.
Какие изменения принесет закон о НАБУ в работу органа
- Законопроект №5459-1 превращает НАБУ из государственного правоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти. К тому же он будет иметь специальный статус.
- Теперь бюро должно расследовать не только дела в отношении топ-корупционеров, но и "другие уголовные правонарушения".
- Из закона о НАБУ исключили положение о том, что бюро "образуется Президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". Теперь орган образуется только в соответствии с этим законопроектом.
- Деятельность НАБУ будет координировать Кабмин.
- Директора НАБУ назначает и освобождает от должности также Кабмин. Уволить чиновника тоже может правительство.
Главное о законе о НАБУ / Инфографика НАБУ
Полный текст публикации Владимира Зеленского
Поздравляю вас, Верховная Рада, с принятием закона о #NABU #5459-1. Спасибо всем 304 народным депутатам, которые поддержали этот документ! Наконец статус НАБУ нормирован в соответствии с Конституцией. Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры.