Зеленский отреагировал на ракетные удары россиян по Львовщине и обстрелы на Востоке

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать украинские города. В частности, 15 мая взрывы раздавались во Львовской области и на Востоке. Президент Владимир Зеленский отметил, что вся эта жестокость захватчиков приведет лишь к тому, что они, если выживут, унесут это зло с собой обратно в Россию.

Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 15 мая, сообщает 24 канал. Он добавил, что украинские защитники готовятся к новым попыткам России наступать на Донбассе и активизировать свое движение на Юге.

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Лихорадочная активность россиян завершится отступлением

Зеленский рассказал, что российские оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая "спецоперация" уже обанкротилась.

"Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности. Что бы они ни "креативили" в Херсоне и Мелитополе, как бы ни изображали свою якобы "власть" в оккупированных районах Приазовья и Донбасса, их пребывание там все равно временное", – подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что во всех временно оккупированных городах обязательно будет развеваться желто-голубой флаг, начнет действовать украинский закон и возобновится украинская жизнь.

Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанская, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что выжившие российские солдаты унесут это зло с собой в Россию. Унесут, потому что будут отступать,

– заявил Зеленский.

Президент подытожил, что именно отступлением завершится вся эта лихорадочная активность российских военных, которая происходит сейчас. И он благодарен всем украинцам и украинкам, приближающим это время.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: