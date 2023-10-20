Не позволим террористам уничтожить демократию, – Зеленский отреагировал на речь Байдена
Источник:Владимир Зеленский
Накануне президент США обратился к нации. Он сравнил боевиков ХАМАС и Путина, а также объяснил американцам, почему важно поддерживать Украину и Израиль. На речь уже отреагировал Владимир Зеленский.
В соцсети X, ранее известной как твитер, президент поблагодарил Джо Байдена за мощную речь. Украинский лидер отметил, что у нашего государства и США общая цель.
Читайте также Украинцев очень вдохновило получение ATACMS, – Зеленский поговорил с Байденом
"Не позволим ненависти уничтожить свободу"
Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, и мы не позволим террористам уничтожить демократию,
– подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украина благодарна США за поддержку и твердую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и основанный на правилах международный порядок должны всегда побеждать.
"Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших наций. Мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, ожидают, что Америка станет лидером в сохранении нашей общей свободы", – отметил глава государства.
Также добавил, что непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в США невероятно вдохновляет всех наших воинов и всю нашу нацию.
Инвестиции Америки в оборону Украины обеспечат долгосрочную безопасность для всей Европы и мира,
– подчеркнул Зеленский.
Смотрите также В ожидании бури: удалось ли Байдену потушить большой пожар на Ближнем Востоке
Что именно сказал Джозеф Байден
- Президент США выступил с речью в ночь на 20 октября (по киевскому времени). Сравнил методы палестинских боевиков и российских захватчиков. Байден подчеркнул, что украинцы подвергаются пыткам, кроме того, оккупанты похищают тысячи наших детей.
ХАМАС и Путин – разные угрозы, но имеют много общего. Оба хотят уничтожить соседние демократии,
– подчеркнул лидер США.
- Палестинские боевики объявили целью уничтожить Израиль и убивать его граждан. ХАМАС не представляет арабов, использует невинных людей в качестве щита для защиты террористов.
"Между тем Путин отказывает Украине в праве на государственность. Он утверждает, что Советский Союз "создал" Украину и две недели назад всему миру сказал: "Если бы Соединенные Штаты и другие прекратили помощь Украине, то Украине осталась бы неделя на жизнь". Но мы этого не сделаем", – подчеркнул Байден.
- Успех Украины и Израиля важен для национальной безопасности США. Президент отметил, что аппетит российского диктатора не уменьшается.
- Байден также сказал, что если Путин "заберет Украину и ее независимость", то риск конфликта и хаоса распространится и на другие континенты.
- Лидер США заявил, что на следующий день направит в конгресс запрос на финансирование помощи критическим партнерам, в частности, Украине и Израилю.