Не позволим террористам уничтожить демократию, – Зеленский отреагировал на речь Байдена

Накануне президент США обратился к нации. Он сравнил боевиков ХАМАС и Путина, а также объяснил американцам, почему важно поддерживать Украину и Израиль. На речь уже отреагировал Владимир Зеленский.

В соцсети X, ранее известной как твитер, президент поблагодарил Джо Байдена за мощную речь. Украинский лидер отметил, что у нашего государства и США общая цель.

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"Не позволим ненависти уничтожить свободу"

Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, и мы не позволим террористам уничтожить демократию,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина благодарна США за поддержку и твердую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и основанный на правилах международный порядок должны всегда побеждать.

"Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших наций. Мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, ожидают, что Америка станет лидером в сохранении нашей общей свободы", – отметил глава государства.

Также добавил, что непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в США невероятно вдохновляет всех наших воинов и всю нашу нацию.

Инвестиции Америки в оборону Украины обеспечат долгосрочную безопасность для всей Европы и мира,

– подчеркнул Зеленский.

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Что именно сказал Джозеф Байден

Президент США выступил с речью в ночь на 20 октября (по киевскому времени). Сравнил методы палестинских боевиков и российских захватчиков. Байден подчеркнул, что украинцы подвергаются пыткам, кроме того, оккупанты похищают тысячи наших детей.

ХАМАС и Путин – разные угрозы, но имеют много общего. Оба хотят уничтожить соседние демократии,

– подчеркнул лидер США.

Палестинские боевики объявили целью уничтожить Израиль и убивать его граждан. ХАМАС не представляет арабов, использует невинных людей в качестве щита для защиты террористов.

"Между тем Путин отказывает Украине в праве на государственность. Он утверждает, что Советский Союз "создал" Украину и две недели назад всему миру сказал: "Если бы Соединенные Штаты и другие прекратили помощь Украине, то Украине осталась бы неделя на жизнь". Но мы этого не сделаем", – подчеркнул Байден.