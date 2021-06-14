Никогда не забуду его вклад, – Зеленский отреагировал на смерть Чапкиса

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Григория Чапкиса щемящим заметке. Президент признался, что всегда будет помнить хореографа.

Зеленский отметил, что Чапкис – "великий танцор, человек, личность, с несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете".

Заметьте Большой пример для всех, – звезды комментируют смерть Григория Чапкиса

Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца. И всегда буду помнить его "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я",

– вспомнил президент.

Чапкиса Зеленский охарактеризовал так: "неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью".

"Для меня Григорий Николаевич – навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха"». Советую не забывать эту фразу Всем нам. Навсегда в наших сердцах", – подчеркнул украинский лидер.

Смерть Чапкиса: главное

Украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни на 92-м году жизни в воскресенье, 13 июня.

Сын хореографа рассказал, что причиной смерти стал почтенный возраст танцора. В последние дни жизни у Чапкиса "все начало отказывать".

Дата и время прощания с легендарным хореографом пока неизвестны.