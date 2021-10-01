У Зеленского отреагировали на задержание Саакашвили, в МИД вызвали посла
Источник:фейсбук-страница Сергея Никифорова
У Владимира Зеленского прокомментировали задержание Михеила Саакашвили в Грузии. Там отметили, что президент уже выразил на этот счет свою обеспокоенность.
Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что у Зеленского внимательно следят за событиями, происходящими с Саакашвили на его родине.
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Украина обратится к Грузии за разъяснениями
Чиновник подчеркнул, что украинский президент обеспокоен такими новостями. Его также беспокоит и тон заявлений, которые сейчас звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации.
Украина обращается к грузинской стороне за разъяснением относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина,
– объяснил Никифоров.
По его словам, украинское посольство в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашавили. Однако консулы уже работают, чтобы оказать политику необходимую помощь.
В МИД вызвали грузинского посла
Украинское Министерство иностранных дел уже вызвало посла Грузии в Киеве. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил представитель ведомства Олег Николенко. Дипломата попросят предоставить официальную информацию об основаниях и задержании Михеила Саакашвили.
Коротко о задержании Саакашвили в Грузии
- Утром 1 октября политик сообщил, что возвращается на родину – впервые за последние 7 лет. Он уточнил, что находится в городе Батуми.
- Тогда тамошние силовики заявили, что он не пересекал государственную границу. А спикер грузинского парламента даже заявил, что Саакашвили в Грузии нет, а его видео – фейк.
- Впрочем, уже ближе к вечеру грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали. Его окружение изначально не подтверждало это, впрочем, впоследствии появились соответствующие кадры.
- На родине против Саакашвили ранее возбудили несколько уголовных дел. Там ему грозит до 9 лет заключения. Сейчас его доставили в Руставскую тюрьму недалеко от Тбилиси.
Полный текст сообщения Никифорова в фейсбуке:
"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, звучащих в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы оказать Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь".