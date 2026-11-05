Не только ракеты для Patriot: Зеленский ответил, что Украина надеется получить после выборов в США

Промежуточные выборы в США продемонстрировали убедительное преимущество Демократической партии. Определенная смена власти может способствовать оказанию Вашингтоном военной помощи Киеву.

Президент Зеленский в интервью ТСН рассказал, какое оружие Украина рассчитывает получить от США.

Что говорит глава государства об ожиданиях военной помощи от США?

Прежде всего Зеленский отметил, что сохраняет надежду на изменение позиции Вашингтона в отношении поставок вооружения Украине после прорыва Демократической партии на выборах. Однако одной надежды, по словам президента, недостаточно. "Нужно действовать", – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что нужно адаптироваться к новой политической инфраструктуре в США. "Нужно правильно построить диалог", – отметил президент.

Нынешняя ситуация говорит о том, что у Киева потенциально растут шансы получить дополнительную помощь от Вашингтона.

Если мы не решим вопрос с "Патриотами", нам будет очень сложно,

– признался президент.

Он добавил, что решать этот вопрос могут не только США, но и европейцы, и другие страны.

Речь идет не только о системах "Пэтриот" и ракетах для них. Зеленский упомянул также о самолетах, в частности, истребителях F-16, а также о запасе снарядов. Президент говорил и о необходимости 20-миллиметровых боеприпасов для истребителей F-16.

Среди оружия, эффективного для защиты энергетических объектов, глава государства отметил американские HAWK, а также немецкие IRIS-T.

К слову, ранее президент рассказывал, что Украина расширяет сотрудничество с иностранными партнерами в сфере совместного производства, чтобы оперативнее обеспечивать потребности ВСУ. Киев готов не только привлекать иностранные инвестиции, но и делиться с союзниками собственным боевым опытом и делиться разработанными инженерными решениями.