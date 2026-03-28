Зеленский ответил, есть ли риск нехватки горючего для армии
- Владимир Зеленский заверил, что украинская армия обеспечена горючим.
- Власть знает о потребности в 700 тысяч тонн горючего в месяц и рисков нехватки нет.
Власть в Украине понимает необходимые объемы горючего для нужд Сил обороны Украины. Владимир Зеленский заверил, что сейчас армия обеспечена им.
Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Какова ситуация с топливом для Сил обороны?
На фоне, в частности, роста цен на нефть, СМИ поинтересовались у президента Зеленского, хватит ли в Украине горючего, чтобы удовлетворить потребности армии. По его словам, сейчас Силы обороны обеспечены горючим.
Зеленский объяснил, что на один месяц украинская армия требует 700 тысяч тонн всего горючего. Более того, он добавил, что власть знает об этих запросах.
Мы знаем, как это обеспечивать. Рисков нет,
– заверил лидер Украины.
Что произошло в Украине с ценами на топливо?
Топливо в Украине подорожало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире.
Ранее президент Зеленский говорил, что в Украине есть риск дефицита дизеля до 90%. Чтобы избежать этого, продолжаются переговоры со странами Ближнего Востока о поставках дизеля в обмен на помощь в противодействии иранским дронам.
Ранее правительство запустило программу "Кешбек на горючее". Она будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года. Украинцы смогут вернуть 15% за дизель, 10% за бензин и 5% за автогаз при покупке на АЗС.