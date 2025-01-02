Зеленский ответил, готов ли идти на второй президентский срок

Владимир Зеленский пока не может дать точный ответ относительно того, пойдет ли он на президентский следующий срок. Впрочем, он не исключает такой вариант.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью для ТСН. Заметим, что по словам первой леди Украины Елены Зеленской, она поддержала бы любое решение своего мужа.

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Будет ли Зеленский идти на второй президентский срок

Сейчас Владимир Зеленский не готов дать однозначного ответа относительно того, будет ли он снова баллотироваться в президенты.

Я не знаю, как закончится эта война: если я сделаю больше, чем могу – тогда я буду смотреть на это более позитивно,

– отметил глава государства.

Он также отметил, что пока не фокусируется, ведь это не является целью его настоящего. Также по поводу того, что Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок, высказались его жена Елена Зеленская.

"Я как жена должна поддерживать любое решение. Популярное оно будет в нашей семье, или непопулярное – это уже второй вопрос", – заметила она.

Впрочем, она признала, что не хотела бы прожить в "этом эмоционально-физическом состоянии всю жизнь", ведь это самый сложный период в их супружеской жизни.

Заметим, что Зеленский отметил, что, что в соответствии с Конституцией Украины, выборы президента и парламента не могут происходить во время военного положения. Поэтому их проведение может состояться исключительно после того, как закончится война.