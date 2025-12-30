Готовы ли США разместить свои войска в Украине: Зеленский дал ответ

Киев обсуждал с Вашингтоном возможность размещения американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности. Впрочем, информацию о готовности Соединенных Штатов может подтвердить только Президент Дональд Трамп.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет 24 Канал.

Готовы ли США разместить войска в Украине?

Журналисты попросили украинского лидера прокомментировать слова премьера Польши Дональда Туска о том, что США готовы разместить войска в Украине.

Это может подтвердить президент США. Это войска США и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с Президентом Трампом, и с представителями Коалиции решительных,

– ответил Президент Украины.

Владимир Зеленский уточнил, что отправка контингента стала бы сильной позицией в гарантиях безопасности. Поэтому Украина хотела бы, чтобы это произошло.

Что о гарантиях безопасности для Украины сказал Туск?