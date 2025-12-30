Готовы ли США разместить свои войска в Украине: Зеленский дал ответ
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос размещения американских войск в Украине обсуждается с Вашингтоном.
- Только Президент США Дональд Трамп может подтвердить готовность Соединенных Штатов к размещению своих войск в Украине.
Киев обсуждал с Вашингтоном возможность размещения американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности. Впрочем, информацию о готовности Соединенных Штатов может подтвердить только Президент Дональд Трамп.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет 24 Канал.
Смотрите также Провал Путина и хитрость Украины: чем отличилась новая встреча Трампа и Зеленского
Готовы ли США разместить войска в Украине?
Журналисты попросили украинского лидера прокомментировать слова премьера Польши Дональда Туска о том, что США готовы разместить войска в Украине.
Это может подтвердить президент США. Это войска США и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с Президентом Трампом, и с представителями Коалиции решительных,
– ответил Президент Украины.
Владимир Зеленский уточнил, что отправка контингента стала бы сильной позицией в гарантиях безопасности. Поэтому Украина хотела бы, чтобы это произошло.
Что о гарантиях безопасности для Украины сказал Туск?
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, включая возможное присутствие войск после достижения перемирия.
Польский политик отметил, что это может потребовать компромиссов от Украины в территориальных вопросах, и отметил, что Президент Зеленский демонстрирует добрую волю в этом направлении.
В то же время, по мнению Туска, мир в Украине может быть достигнут в течение ближайших недель, если международные партнеры примут ключевые решения.