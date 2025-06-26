Зеленский назвал мечту Путина и прямо предупредил Европу
- Владимир Зеленский предупредил европейские страны о планах Владимира Путина, который хочет разделить Европу и усилить внутренние расколы между государствами континента.
- Зеленский отметил, что большинство европейских стран осознают эту угрозу и противодействуют ей, что делает Европу сильнее, чем 5 лет назад.
- Президент Украины отметил важность роли ЕС в сохранении мира и сдерживании войны, а также призвал к усилению давления на Россию для достижения справедливого мира.
Владимир Зеленский сделал важное предупреждение европейским странам относительно Владимира Путина. Украинский лидер заявил, что российский диктатор все еще планирует усилить давление как на наше государство, так и на европейские страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время выступления в Европейском Совете 26 июня.
К теме Зеленский обратился к Европейскому Совету: на чем акцентировал президент
Что сказал Зеленский о мечте Путина
Владимир Зеленский отметил, что мечта российского диктатора – это разделенная Европа.
Мечта Путина – увидеть раздробленную Европу, где маргинальные голоса приобретают влияние и выступают не за единство, а за раскол. Поэтому Россия поддерживает любого, кто пытается ослабить Европу изнутри, независимо от того, насколько он экстремальный,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что большинство из европейских стран четко видят эту угрозу и противостоят ей. Благодаря этому сейчас Европа гораздо сильнее, чем 5 лет назад.
"Мир явно нестабилен. Но ЕС остается сильной глобальной силой, которая может защищать – и защищает – европейские ценности и интересы. Он также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Без Европы это было бы невозможно", – сказал глава государства.
Владимир Зеленский также напомнил, что Украина готова к справедливому миру и прекращению огня. Президент подчеркнул, что именно Россия блокирует все, поэтому давление на страну-агрессора должно усиливаться.