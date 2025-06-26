Зеленский назвал мечту Путина и прямо предупредил Европу

Владимир Зеленский сделал важное предупреждение европейским странам относительно Владимира Путина. Украинский лидер заявил, что российский диктатор все еще планирует усилить давление как на наше государство, так и на европейские страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время выступления в Европейском Совете 26 июня.

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Что сказал Зеленский о мечте Путина

Владимир Зеленский отметил, что мечта российского диктатора – это разделенная Европа.

Мечта Путина – увидеть раздробленную Европу, где маргинальные голоса приобретают влияние и выступают не за единство, а за раскол. Поэтому Россия поддерживает любого, кто пытается ослабить Европу изнутри, независимо от того, насколько он экстремальный,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что большинство из европейских стран четко видят эту угрозу и противостоят ей. Благодаря этому сейчас Европа гораздо сильнее, чем 5 лет назад.

"Мир явно нестабилен. Но ЕС остается сильной глобальной силой, которая может защищать – и защищает – европейские ценности и интересы. Он также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Без Европы это было бы невозможно", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский также напомнил, что Украина готова к справедливому миру и прекращению огня. Президент подчеркнул, что именно Россия блокирует все, поэтому давление на страну-агрессора должно усиливаться.