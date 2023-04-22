Следует заметить, что говорится о петицие о пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения. Она набрала более 27 тысяч голосов из 25 необходимых для рассмотрения президентом, пишет 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

Высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов,

– заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил людей за активную гражданскую позицию и неравнодушие в вопросе усовершенствования уголовного законодательства Украины в условиях военного положения.

Он также отметил, что Верховной Раде есть два зарегистрированных проекта законов. В частности, говорится о:

№9029 о внесении изменений в уголовный кодекс Украины об усилении уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения;

№9049 о внесении изменений в уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за коррупционные преступления, совершенные во время военного или чрезвычайного положения.

И первый и второй проекты законов, согласно данным правительственного портала, прорабатываются в комитете. Они и предусматривают пожизненное заключение или пожизненное с конфискацией имущества за коррупционные преступления во время военного или чрезвычайного положения.

Что этому предшествовало

Петицию о пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения зарегистрировали 13 февраля 2023 года.

Инициатор петиции Богдан Тарасюк написал, что во время войны, государственные служащие, обворовывающие население нашего государства и наживающиеся на крови наших Героев, должны сидеть пожизненно.

Он выразил надежду, что такое наказание приостановит хищение и наживу на жизни наших воинов.

Обратите внимание! В Ровенской области дочь и бывшая жена заместителя командира получали "боевые", находясь в тылу. Они являлись военнослужащими части, в которой работал глава семейства. Как оказалось 30 – 100 тысяч гривен, доплаты им платили 9 месяцев. За дело взялось Государственное бюро расследований.