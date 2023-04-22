Варто зауважити, що мовиться про петицію про довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану. Вона набрала понад 27 тисяч голосів з 25 необхідних для розгляду президентом, пише 24 Канал.
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Що відповів Зеленський
Висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів,
– заявив Зеленський.
Президент України подякував людям за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні удосконалення кримінального законодавства України в умовах воєнного стану.
Він також відзначив, що Верховній Раді є два зареєстровані проєкти законів. Зокрема, мовиться про:
- №9029 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану;
- №9049 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час воєнного або надзвичайного стану.
І перший і другий проєкти законів, згідно з даними урядового порталу, опрацьовуються в комітеті. Вони й передбачають довічне ув'язнення або довічне з конфіскацією майна за корупційні злочини під час воєнного чи надзвичайного стану.
Що цьому передувало
- Петицію про довічне ув'язнення для депутатів, та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану зареєстрували 13 лютого 2023 року.
- Ініціатор петиції Богдан Тарасюк написав, що під час війни державні службовці, які обкрадають населення нашої держави та наживаються на крові наших Героїв, мають сидіти довічно.
- Він висловив сподівання, що таке покарання призупинить розкрадання та наживу на життях наших воїнів.