Варто зауважити, що мовиться про петицію про довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану. Вона набрала понад 27 тисяч голосів з 25 необхідних для розгляду президентом, пише 24 Канал.

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Що відповів Зеленський

Висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів,
– заявив Зеленський.

Президент України подякував людям за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні удосконалення кримінального законодавства України в умовах воєнного стану.

Він також відзначив, що Верховній Раді є два зареєстровані проєкти законів. Зокрема, мовиться про:

  • №9029 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану;
  • №9049 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час воєнного або надзвичайного стану.

І перший і другий проєкти законів, згідно з даними урядового порталу, опрацьовуються в комітеті. Вони й передбачають довічне ув'язнення або довічне з конфіскацією майна за корупційні злочини під час воєнного чи надзвичайного стану.

Що цьому передувало

  • Петицію про довічне ув'язнення для депутатів, та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану зареєстрували 13 лютого 2023 року.
  • Ініціатор петиції Богдан Тарасюк написав, що під час війни державні службовці, які обкрадають населення нашої держави та наживаються на крові наших Героїв, мають сидіти довічно.
  • Він висловив сподівання, що таке покарання призупинить розкрадання та наживу на життях наших воїнів.