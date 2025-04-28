Зеленский ответил на предложение Путина о прекращении огня на 9 мая

Россия постоянно манипулирует миром и пытается обмануть США. Сейчас снова россияне делают очередную попытку манипуляции и "почему-то все должны ждать 8 мая" и только тогда прекращать огонь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время его вечернего обращения.

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Зеленский ответил на идею Путина о "перемирии" по случаю 9 мая

Зеленский отметил, что Украина еще 11 марта ответила положительно на американское предложение полной тишины.

"Мы предложили свое – в двустороннем порядке – России: прекратить удары как минимум по гражданским объектам, хотя бы по ним. Предложили также сделать полным и продлить на 30 дней прекращение огня на Пасху", – отметил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть США.

Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает, – что нет причин ждать 8 мая,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что огонь должен быть прекращен не на несколько дней, "чтобы потом снова убивать".

"Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, – это то, что может дать основу реальной дипломатии", – резюмировал гарант Украины.