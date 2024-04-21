Зеленский ответил, поможет ли новый пакет помощи от США выиграть войну

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американских лидеров за одобрение пакета помощи Украине в Палате представителей и заявил, что - это шанс на "победу".

В эфире NBC News президент выразил надежду, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту США Джо Байдену "будут достаточно быстрыми".

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Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь, и у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит систему вооружения, которая нам так нужна, которая так нужна тысячам солдат,

– сказал Зеленский.

Зависит от темпов поставки

На вопрос "поможет ли эта помощь Украине выиграть войну, или только затянет ее?", – президент ответил, что это зависит от темпов поставки помощи.

"Это зависит от того, когда мы на самом деле получим оружие на местах. Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, и именно поэтому нам нужно иметь эти системы вооружения", – ответил Зеленский.

Также украинский лидер вспомнил, что в прошлом году помощь для контрнаступления не была предоставлена вовремя, что стало причиной потерь.

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