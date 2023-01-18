Я не переживаю, – Зеленский во время выступления в Давосе ответил на вопрос о своей безопасности
После авиакатастрофы в Броварах президента Владимира Зеленского спросили, не беспокоится ли он за собственную безопасность. Однако глава государства свою позицию не изменил.
Зеленский во время выступления на форуме в Давосе подчеркнул, что он не переживает за безопасность, сообщает 24 канал.
К теме Это не несчастный случай, а исход войны, – Зеленский о Броварах во время выступления в Давосе.
Я не переживаю. Мне нечего добавить. Ничего не изменилось, нам нужна амуниция, а я никуда не тороплюсь,
– сказал Зеленский.
Политик добавил, что сегодняшняя авиакатастрофа в Броварах – это не несчастный случай. Он подчеркнул, что каждая смерть – это исход войны России против Украины.
В заключение президент призвал собравшихся почтить память погибших минутой молчания.
Авиакатастрофа в Броварах: что известно
- Утром 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, летевший на Харьковщину. На борту находились 9 человек, в том числе высшее руководство МВД.
- Погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
- Общее число жертв составило 14 человек, из них – 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 – дети. Поисково-спасательные работы были завершены.