Отказался уволить Татарова: Зеленский ответил на петицию

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию об освобождении Олега Татарова, которая собрала более 25 тысяч подписей. Он отказался уволить заместителя главы офиса Президента Олега Татарова.

Свою позицию президент аргументировал отсутствием законных оснований. Он ссылается на статью 19 Конституции Украины.

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Зеленский не будет увольнять Татарова

Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством,

– говорится в ответе.

Дополняют мнение тем, что "органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".

Ответ автора петиции Виталия Шабунина

Автор петиции и глава Центра противодействия коррупции заявил, что "это дешевая ложь, ведь президент имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП – и Зеленский неоднократно этим пользовался правом".

Шабунин ссылается на увольнение в 2020 году Зеленским Трофимова с должности первого заместителя руководителя ОП. Автор петиции заявил, что "дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова".

А это значит, что президент: поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова,

– написал Шабунин.

Добавил также, что "теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ".

Деятельность Олега Татарова: кратко