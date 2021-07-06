Отказался уволить Татарова: Зеленский ответил на петицию
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию об освобождении Олега Татарова, которая собрала более 25 тысяч подписей. Он отказался уволить заместителя главы офиса Президента Олега Татарова.
Свою позицию президент аргументировал отсутствием законных оснований. Он ссылается на статью 19 Конституции Украины.
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Зеленский не будет увольнять Татарова
Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством,
– говорится в ответе.
Дополняют мнение тем, что "органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".
Ответ автора петиции Виталия Шабунина
Автор петиции и глава Центра противодействия коррупции заявил, что "это дешевая ложь, ведь президент имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП – и Зеленский неоднократно этим пользовался правом".
Шабунин ссылается на увольнение в 2020 году Зеленским Трофимова с должности первого заместителя руководителя ОП. Автор петиции заявил, что "дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова".
А это значит, что президент: поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова,
– написал Шабунин.
Добавил также, что "теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ".
Справка. Речь идет о деле НАБУ о злоупотреблениях и хищениях денег во время строительства жилья для Нацгвардии. Вела это строительство компания "Укрбуд", где Татаров ранее был юристом и адвокатом. В 2020 году прокуроры САП вручили Татарову подозрение в даче взятки в интересах экс-депутата и главы "Укрбуд" Максима Микитася. Однако Офис генпрокурора забрал дело из НАБУ в СБУ. Из-за этого должностному лицу не смогли избрать меру пресечения.
Деятельность Олега Татарова: кратко
- Олег Татаров работал во времена Януковича. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.
- В 2014 году после бегства президента Виктора Януковича Татарова уволили с должности. Однако суды трех инстанций признали увольнение Татарова незаконным.
- После освобождения от должности Татаров возглавил юридический департамент корпорации "Укрбуд" и занимал должность до 2017 года.
- В 2016 году также был адвокатом нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.
- Также был адвокатом Олеси Кузнецовой – жены погибшего Ивана Кузнецова, который напал на активиста Сергея Стерненка.
- Более того, защищал экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича – Андрея Портнова. Подробнее про Олега Татарова читайте здесь.