2 марта, 12:55
Зеленский ответил, повлияют ли боевые действия на переговоры, которые планировались в Абу-Даби

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Переговоры Украины, США и России, запланированные в Абу-Даби, могут не состояться из-за эскалации на Ближнем Востоке, но они не отменены.
  • Украина рассматривает альтернативные площадки для переговоров, такие как Турция или Швейцария и ждет ответа от партнеров.

Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча Украины, США и России предполагалась в период с 5 по 8 марта в Абу-Даби. Однако пока неизвестно, состоятся ли запланированные переговоры.

Об этом президент Украины сказал во время общения со СМИ, сообщает 24 Канал.

Состоятся ли трехсторонние переговоры?

Из-за эскалации и боевых действий на Ближнем Востоке, Украина пока не может подтвердить, что встреча состоится именно в Абу-Даби.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что переговоры никто не отменял.

Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И результаты важны, и обмен очень важен, 
– добавил глава государства.

По словам президента, если возникнут сложности с проведением встречи в Абу-Даби из-за ситуации с безопасностью, альтернативными площадками могут стать Турция или Швейцария – эти страны уже предоставляли возможность для переговоров ранее.

Сейчас Украина готова поддержать любой из трех вариантов и ожидает ответа от партнеров.

Есть ли прогресс в переговорном процессе?