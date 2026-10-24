"Это не поддержка": Зеленский ответил, чувствует ли он себя преданным США

Владимир Зеленский ответил на вопрос, чувствует ли он себя преданным США на фоне последних решений Дональда Трампа. Глава государства заявил, что не ощущает должной поддержки, в частности из-за ограниченного количества ракет Patriot и проблем с работой спутниковой связи.

Об этом президент рассказал в интервью ABC News.

Чувствует ли Зеленский себя преданным США?

Журналист попросил украинского лидера объяснить, что он чувствует на фоне событий, влияющих на американскую поддержку Украины. Зеленский подчеркнул, что не считает нынешнюю ситуацию проявлением должной поддержки.

Чувствую то, что чувствую. Это не поддержка,

– сказал президент.

Среди причин беспокойства Киева – договоренности Трампа с Владимиром Путиным о российском дизельном топливе, ограниченные поставки ракет для систем Patriot и проблемы со скоростью спутниковой связи, которой пользуются украинские военные.

Журналист также спросил президента Украины, что, по его мнению, изменилось в отношениях с Дональдом Трампом.

В ответ Зеленский упомянул контакты американского лидера с главой Кремля. В то же время украинский президент отметил, что решение поддерживать личные отношения с Путиным принадлежит самому Трампу.

"Я не знаю, правильно это или нет, потому что дружить с Путиным или нет – это его личное решение,

– сообщил Зеленский.

Он также добавил, что, по его мнению, американский и российский лидеры находятся в довольно хороших отношениях.

Отдельно Зеленский обратил внимание на объемы американской военной помощи. В течение последних трех месяцев Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчики Patriot.

В то же время потребности украинской противовоздушной обороны значительно выше. Украине требуется примерно 350 таких ракет в месяц.

На фоне российских ракетных атак нехватка перехватчиков создает дополнительные трудности для защиты украинских городов и критической инфраструктуры.

Зеленский также сообщил об ограничении скорости спутниковой связи Starshield. Эта тема, как и поставки ракет Patriot, остается важной для обороноспособности Украины и ее способности противостоять российским атакам.