Я готов обсудить отказ от оккупированных территорий в рамках соглашения, – Зеленский

Украина никогда не признает временно оккупированные территории российскими. Впрочем, Владимир Зеленский готов обсудить возможный отказ от территорий, как часть дипломатического соглашения, которое позволит Украине вступить в НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины в интервью NBC News.

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Может ли Украина отказаться от оккупированных территорий

Кроме того, Трамп недавно заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 2014 года. Поэтому, во время интервью журналистка поинтересовалась, может ли Украина отказаться от временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем врага.

В ответ на это Зеленский отметил, что Украина не может признать оккупированные территории частью России, ведь это противоречит Конституции нашего государства. Президент подчеркнул, что Украина также никогда не сможет признать Крым российским.

Украина никогда не признает оккупированные территории частью России,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время президент отметил, что готов обсудить отказ от оккупированных территорий в рамках соглашения, по которому мы вступим в НАТО. Зеленский объяснил, что вступление Украины в НАТО может открыть путь для дипломатического восстановления территориальной целостности страны. Прежде всего, такой способ позволит сохранить жизни украинцев.

"Но мы должны вернуть эти территории дипломатией", – заявил президент.

Хотя Дональд Трамп ранее заявлял, что план по завершению войны не предусматривает вступления Украины в НАТО, однако Зеленский отмечает, что вступление в Альянс – это самая дешевая гарантия безопасности.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с представителями Международной медиарады также отмечал, что Украина не признает оккупированные территории частью России и это решение останется неизменным, даже под давлением союзников.