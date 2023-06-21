Второй король антисемитизма после Гитлера – Зеленский ответил Путину на "позорного еврея"
Источник:BBC
Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, сделавшему циничное заявление о лидере Украины. Кремлевский диктатор сказал, что Зеленский якобы "позор для еврейского народа".
Зеленский прокомментировал циничное высказывание Путина во время Конференции по восстановлению Украины. Перед ответом он глубоко вдохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на вопрос.
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Что Зеленский сказал Путину
Зеленский сравнил Путина с нацистским лидером Адольфом Гитлером, ответственный за уничтожение евреев во время Холокоста.
Такое впечатление, что он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как второй король антисемитизма после Гитлера,
– сказал президент Украины.
Он отметил, что заявление Путина не отвечает принципам цивилизованного мира. В то же время глава государства поблагодарил за соответствующую реакцию мирового сообщества.
"Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", – резюмировал Зеленский.
Зеленский потерял родственников во время Холокоста
В сентябре 2021 года Зеленский в рамках визита в США посетил Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне.
Он рассказал историю своей семьи, когда во время Холокоста из четырех братьев в живых остался только его дед, который в то время был на фронте.
"Он (дед – 24 Канал) прошел Вторую мировую, внес свой вклад в победу над нацизмом и через четыре года вернулся домой. Через два года у него родился сын, через 31 год у него родился внук, через 40 лет его внук стал президентом Украины и сейчас он стоит перед вами", – отметил Зеленский.
В России еще раз сделали циничное заявление о Зеленском
- В мае 2022 года глава МИД России Сергей Лавров сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, потому что тот тоже якобы "имел еврейскую кровь". Министр иностранных дел России заявил, что "самые ярые антисемиты, как правило, – евреи".
- МИД Израиля резко отреагировал на такие высказывания и вызвал посла России. В Германии подчеркнули, что заявления Лаврова настолько абсурдны, что их не стоит даже комментировать.
- В Госдепе США заявили, что это "самое позорное проявление расизма, пропаганды и лжи". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такое высказывание оскорбительно как лично для Владимира Зеленского, так и для всей страны.
- В ответ МИД России заявил, что Израиль якобы поддерживает "неонацистский режим" в Украине.