Зеленский ответил, сожалеет ли о своем решении пойти в политику

Несколько лет назад Владимир Зеленский принял решение поменять успешную карьеру комика на президентское кресло. Сейчас, когда Россия напала на Украину, он рассказал, не жалеет ли об этом решении.

В интервью изданию TIME Владимир Зеленский рассказал, не пожалел ли он о том, что стал президентом Украины. Особенно в свете событий, которые сейчас приходится переживать нашей стране.

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Думаю, это правильно, – Зеленский

Журналист спросил его, не пожалел ли Владимир Зеленский за последние несколько месяцев о своем довольно непростом решении. Ведь во время предыдущего разговора – тогда еще комик – имел просто потрясающий вид, а его окружали друзья и другие коллеги по цеху.

Ну конечно я не жалею. Вообще не жалею. Ни секунды. Я даже не думаю об этом. Я наоборот, иногда думаю это правильно. Это очень правильно,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что сейчас самым трудным для него является время, когда нужно ложиться спать. Президент признается, что порой не понимает, может ли он позволить себе отдых, или должен еще что-то сделать для Украины. Владимир Зеленский добавляет, что его мучает совесть. Мол, он мог бы еще что-то сделать, но позволяет себе спать в это время.

Президент Украины добавил, что в первые дни полномасштабного вторжения России будил всех. Для него это был сложный период, когда он не позволял себе спать до тех пор, пока не узнает куда и сколько прилетело вражеских бомб.

Россияне хотели штурмовать Банковую

Владимир Зеленский также рассказал, что российские захватчики в первые часы войны несколько раз пытались взять штурмом Офис Президента. Тогда в здании он был вместе со своей женой Еленой и детьми. В тот момент стало понятно, что правительственный квартал – не самое безопасное место в Киеве. Но столицу, как и Банковую, Зеленский не покинул. Хоть его и просили об этом.

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