Зеленский ответил, уедет ли из Украины, если ситуация выйдет из-под контроля

На что президент ответил, что не уедет со страны даже под угрозой убийства и, как и все украинцы, будет сражаться до последнего.

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Что ответил Зеленским журналистам

Он отметил, что боится только того, что в 21 веке с лица земли могут стереть одну из самых больших стран Европы. Но заметил, что "зло не может одержать верх".

Каждый из нас – президент и каждый из нас воин. Мы все будем биться – до последнего,

– сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину его призвали покинуть столицу. Но он остался дома бороться за страну вместе с народом.

Между тем, российские пропагандисты не устают распространять фейки, что Зеленский якобы покинул страну. Глава государства неоднократно записывал видеодоказательства, чтобы опровергнуть эти "вбросы". На роликах ясно видно, что он находится в столице.

На днях эту информацию подтвердила и жена президента Елена Зеленская.

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