На що президент відповів, що не виїде з країни навіть під загрозою вбивства і, як і всі українці, буде битися до останнього.

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Що відповів Зеленський журналістам

Він зауважив, що боїться лише того, що у 21 столітті з лиця землі можуть стерти одну з найбільших країн Європи. Але зауважив, що "зло не може взяти верх".

Кожен із нас – президент, і кожен із нас – воїн. Ми всі будемо битися до останнього,

– сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський зізнався, що ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну його закликали покинути столицю. Але він залишився вдома, боротися за країну разом із народом.

Тим часом російські пропагандисти не втомлюються поширювати фейки, що Зеленський нібито покинув країну. Глава держави неодноразово записував відеодокази, щоб спростувати ці "вкиди". На роликах чітко видно, що він перебуває у столиці.

Днями цю інформацію підтвердила і дружина президента та перша леді Олена Зеленська.

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