Зеленский озвучил подробности разговора с Макроном

Завершились 106 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором раскрыл детали своего недавнего разговора с Эммануэлем Макроном.

Президент отметил, что сообщил главе Франции об актуальной ситуации на передовой, а ключевой темой была оборонная поддержка нашего государства. 24 канал передает детали.

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О чем Зеленский говорил с Макроном

Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном накануне нового дня 10 июня. Об этом он написал перед публикацией видеообращения на своей странице в твиттере , отметив, что особое внимание было уделено обсуждению пути Украины в Европейский Союз и координации шагов стран по этому вопросу.

Уже в видеообращении Зеленский отметил, что с французским лидером, прежде всего, обсуждал оборонную поддержку Украины, которая, конечно же, является ключевой темой.

О ситуации на фронте наш президент проинформировал Макрона о возможном развитии противостояния в ближайшие дни и недели, а также о намерениях российских оккупантов и противодействии Украины.

Конечно, подробно говорили о европейской перспективе Украины. Готовимся к ответу на нашу заявку по кандидатству (в члены ЕС – ред. 24 канал),

– заметил президент.

Зеленский, помимо прочего, поблагодарил президента Франции за обсуждение еще одной важной темы – гарантий безопасности Украины и всей Европы. Он отметил, что в этом направлении идет работа.

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Разговоры Зеленского с европейскими лидерами

Кроме своего разговора с Эммануэлем Макроном, глава нашего государства за прошедшие сутки также пообщался с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем .

В своем видеообращении президент рассказал, что обсудил с лидером черногорского правительства путь наших стран в Евросоюз. " Фактически, обменялись опытом ", - прокомментировал разговор президент Украины.

Зеленский заверил, что Украина продолжает ежедневно активно работать во всех странах Европейского Союза, чтобы их лидеры одинаково воспринимали ситуацию относительно кандидатства нашего государства – на Юге, Севере, Западе и Востоке блока.

Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока сомневающиеся в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории.

– подчеркнул президент Украины.

Детальнее – обращение Владимира Зеленского за 9 июня: смотрите видео