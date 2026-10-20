Какие гарантии могут обеспечить прекращение огня: Зеленский назвал три составляющие

Владимир Зеленский перечислил гарантии безопасности. Именно они могут помочь добиться прекращения огня и предотвратить новую российскую агрессию.

Об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

Какие гарантии безопасности назвал Зеленский?

Зеленский подчеркнул, что оптимальный формат гарантий безопасности для Украины должен состоять из трех элементов:

собственных Сил обороны,

Европейского Союза

НАТО.

Наша армия является конкретной гарантией и может усилить европейские армии благодаря своему опыту и силе личного состава. НАТО означает принадлежность к единому альянсу безопасности с юридическими правами союзников. Вступление в ЕС зависит от Европы, а вступление в НАТО – от Европы и Соединенных Штатов,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время Украина готова рассматривать другие варианты, если членство в НАТО окажется невозможным. Однако, по словам Зеленского, такие договоренности должны быть не просто политическими обещаниями, а обладать такой же юридической силой, как и гарантии в рамках Альянса.

Напомним, 20 октября в Осло должны состояться " переговоры о прекращении войны в Украине " с участием президента Владимира Зеленского и представителей президента США Дональда Трампа. Вашингтон может усиливать давление на Киев, чтобы добиться согласия на мирное соглашение, предусматривающее уступки России в отношении Донбасса.

Во встрече должны принять участие спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. К переговорам также могут присоединиться представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также ЕС и НАТО.

Трамп убеждает Зеленского, что удержание Донбасса якобы не стоит дальнейших усилий, и говорит о возможной финансовой выгоде для Украины от достигнутых договоренностей. В то же время американские представители на протяжении последней недели совместно с Украиной и Европой работали над предложениями по прекращению войны.

После встречи в Осло Виткофф и Кушнер могут отправиться в Санкт-Петербург, где планируют обсудить предложения с российским диктатором Владимиром Путиным.