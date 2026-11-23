Украина наносит удары в ответ на российскую агрессию по всей территории присутствия сил противника. Россия ощущает на себе последствия атак – от горящих нефтеперерабатывающих заводов в Сибири до затопленных кораблей у побережья Ливии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 ноября во время выступления по видеосвязи на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бундестаге в Берлине.

Какие подробности из слов Зеленского?

Глава государства подчеркнул стойкость страны перед вражескими атаками и готовность жестко реагировать на агрессивные действия Москвы.

Мы продолжаем находить способы вновь вставать на ноги после каждой российской атаки. Мы наносим ответные удары, когда Россия совершает атаку на нас. И сегодня Россия может ощутить наш ответ на всем пространстве от Западной Сибири, где горят ее нефтеперерабатывающие заводы, до побережья Ливии, где тонут ее военные корабли,

– заявил Зеленский.

Он также упомянул недавнюю успешную операцию Сил обороны вблизи Ливии. Тогда с помощью семи украинских морских дронов был потоплен вражеский корвет "Меркурий", уничтожен вертолет Ка-27 и поражен сухогруз MV ANGARA, задействованный для перевозки военных грузов.

Сила оружия и санкций открывает путь к дипломатии

Президент подчеркнул, что Киев десятки раз инициировал шаги по снижению интенсивности боевых действий, однако российская сторона проигнорировала все мирные предложения.

Мы десятки, десятки раз предлагали России меры по снижению интенсивности боевых действий. И мы никогда не были теми, кто повышал ставки. Но, к сожалению, Россия до сих пор не дает нам ни одного мирного ответа,

– отметил украинский лидер.

Он заверил партнеров, что совместное военное и санкционное давление на Россию остается единственным инструментом, способным заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Когда мы все действуем с позиции силы, когда мы все стоим вместе, когда мы оказываем давление на Россию нашим оружием и сильными санкциями, у дипломатии действительно появляется шанс. И именно сейчас мы можем это почувствовать,

– подчеркнул Президент.

Как уже сообщалось на нашем сайте, дальнобойная кампания Украины существенно истощает топливную инфраструктуру врага, ведь Силам обороны удалось остановить более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.