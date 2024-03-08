В частности, репрессированные крымские татары: Зеленский передал Эрдогану новый список пленных

Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом 8 марта во время своего визита в Турцию. Президент Украины заговорил об узниках Кремля, в частности репрессированных крымских татар.

Во время совместного выступления Владимир Зеленский выразил благодарность Реджепу Эрдогану за его усилия в вопросе освобождения всех граждан Украины, которые находятся в российском плену. Он также передал президенту Турции новый список пленников Кремля.

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Должны освободить всех, – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что благодаря посредничеству Турции удалось достичь немалых гуманитарных результатов. Он добавил, что сейчас мы рассчитываем на дальнейшие усилия. 8 марта Владимир Зеленский также передал список граждан Украины, в частности крымских татар, которых репрессировала Россия на оккупированной территории Украины и удерживает в российских тюрьмах, лагерях в чрезвычайно жестоких нечеловеческих условиях.

Должны освободить их всех: и воинов, и гражданских, и тех, кто был захвачен в плен во время защиты своего народа и тех, кто подвергается российским репрессиям только из-за того кем он, или она есть: украинцы, крымские татары, все,

– подчеркнул президент.

В частности он назвал имена Нариман Джелял, Ление Умерова, Сервер Мустафаев. Владимир Зеленский отметил, что каждый человек заслуживает достойной жизни в своем собственном доме и в мире.

Зеленский полагается на Эрдогана в вопросе крымских татар

Глава государства выразил надежду, что Реджеп Эрдоган поможет вернуть крымских татар, которые находятся в российском плену. Он отметил, что по сей день ни одному лидеру в мире не удалось вернуть крымских татар, которых удерживает Кремль.

На сегодня я не вижу этого пространства для них, я не вижу возможности ни одного лидера мира вернуть крымских татар. Я сегодня прибыл с обновленным списком. И это боль, что он обновляется, что их становится в списке больше. К сожалению, они не возвращаются домой. Здесь я рассчитываю на президента Эрдогана. Я уверен, что он сможет это сделать, по крайней мере попытается,

– сказал он.

Обратим внимание, что 8 марта уполномоченный Президента Украины по правам детей Николай Кулеба сообщил, что с оккупированных территорий удалось вернуть 10 украинских детей. Одна из них родилась в оккупации. Некоторые дети были разделены со своими родными на протяжении более года.