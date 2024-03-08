Під час спільного виступу Володимир Зеленський висловив вдячність Реджепу Ердогану за його зусилля у питанні звільнення усіх громадян України, які перебувають у російському полоні. Він також передав президенту Туреччини новий список бранців Кремля.

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Маємо звільнити усіх, – Зеленський

Глава держави наголосив, що завдяки посередництву Туреччини вдалося досягнути чималих гуманітарних результатів. Він додав, що наразі ми розраховуємо на подальші зусилля. 8 березня Володимир Зеленський також передав список громадян України, зокрема кримських татар, яких репресувала Росія на окупованій території України й утримує у російських тюрмах, таборах у надзвичайно жорстоких нелюдських умовах.

Маємо звільнити їх усіх: і воїнів, і цивільних, і тих, хто був захоплений у полон під час захисту свого народу і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те ким він, чи вона є: українці, кримські татари, усі,

– підкреслив президент.

Зокрема він назвав імена Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв. Володимир Зеленський наголосив, що кожна людина заслуговує на гідне життя у своєму власному домі та у мирі.

Зеленський покладається на Ердогана у питанні кримських татар

Глава держави висловив сподівання, що Реджеп Ердоган допоможе повернути кримських татар, які перебувають у російському полоні. Він наголосив, що донині жодному лідерові у світі не вдалося повернути кримських татар, яких утримує Кремль.

На сьогодні я не бачу цього простору для них, я не бачу можливості жодного лідера світу повернути кримських татар. Я сьогодні прибув з оновленим списком. І це біль, що він оновлюється, що їх стає в списку більше. На жаль, вони не повертаються додому. Тут я розраховую на президента Ердогана. Я впевнений, що він зможе це зробити, принаймні спробує,

– сказав він.

Звернімо увагу, що 8 березня уповноважений Президента України з прав дітей Микола Кулеба повідомив, що з окупованих територій вдалося повернути 10 українських дітей. Одна з них народилася в окупації. Деякі діти були розділені зі своїми рідними упродовж понад року.