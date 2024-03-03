Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з місця подій. Цього разу акція підтримки військовополонених відбулася на Львівській площі в українській столиці.

До теми "Тебе це стосується": у Києві пройшла акція щодо звільнення полонених "азовців"

Як пройшла акція на підтримку захисників "Азовсталі" у Києві

Матері, дружини та друзі захисників Маріуполя та інших військовослужбовців, захоплених Росією в полон під час виконання бойових завдань, закликають до якнайшвидшого повернення своїх близьких додому. Вони вкотре звертають увагу на млявий процес обміну полоненими з боку Росії, закликаючи суспільство та міжнародну спільноту звернути увагу на це нагальне питання.

На мітингу також були присутні військові, які висловили свою підтримку звільненню полонених бійців "Азову".

На плакатах рідних і близьких військовополонених були заклики із тим, щоб "Звільнити "Азов"", "Поверніть рідних", а також прохання підтримати акцію у всіх небайдужих. Зокрема, на одному з плакатів був заклик до водіїв підтримати акцію, посигналивши з керма автівки.

У Києві відбулася акція на підтримку військовополонених / Фото Валентини Поліщук

На інших плакатах були риторичні питання від рідних військовополонених "Коли у мене знову буде тато?", а також нагадування, що "Пофігізм – це також знаряддя вбивства" і "Полон – не опція збереження".

Люди закликали звільнити їхніх друзів чи родичів з російського полону / Фото Валентини Поліщук

Демонстранти також наголошували на тому, що захисники перебувають в неволі понад 2 роки. Тому родичі й друзі наших захисників, що потрапили у російський полон, закликали пришвидшити зусилля зі звільнення наших військових.