Зеленский переговорил с Макроном и Джонсоном
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский пообщался с лидерами Великобритании и Франции. Говорили о военных преступлениях России и поддержке Украины.
Украинский президент 10 марта пообщался с европейскими лидерами. В частности, глава государства провел разговоры с Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном.
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Зеленский поговорил с лидерами Франции и Британии
Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях России против народа Украины,
– сообщил Зеленский.
Президент уточнил, что с британским премьер-министром Борисом Джонсоном он обсудил дальнейшую поддержку Украины. А с президентом Франции политики сосредоточились на ходе мирных переговоров. Зеленский подытожил, что вместе с партнерами Украина должна остановить войну.
Напомним, вечером 9 марта Зеленский провел очередной разговор с Джонсоном. Премьер Британии пообещал ввести "максимальные экономические санкции" против России.
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