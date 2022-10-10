Зеленский по телефону обсудил защиту украинского неба с Лиз Трасс
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министером Великобритании Лиз Трасс усиление обороны воздушного пространства Украины.
Об этом сообщил Президент, отметив, что Украина рассчитывает на лидерство Великобритании.
Внимание Массированный удар по Украине, Зеленский созывает G7: хронология 229 дня войны
Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности относительно прикрытия нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию,
– сообщил президент.
Зеленский говорил с мировыми лидерами
Предварительно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе которого лидеры обсудили усиление оборонной поддержки нашего государства, координацию реакции мира на действия страны-агрессора и помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.
Президент также договорился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом о срочном созыве группы G7, где он и выступит.
К теме – срочное обращение Зеленского из-за массированной атаки: смотрите видео