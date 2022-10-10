Зеленский по телефону обсудил защиту украинского неба с Лиз Трасс

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министером Великобритании Лиз Трасс усиление обороны воздушного пространства Украины.

Об этом сообщил Президент, отметив, что Украина рассчитывает на лидерство Великобритании.

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Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности относительно прикрытия нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию,

– сообщил президент.

Зеленский говорил с мировыми лидерами

Предварительно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе которого лидеры обсудили усиление оборонной поддержки нашего государства, координацию реакции мира на действия страны-агрессора и помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Президент также договорился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом о срочном созыве группы G7, где он и выступит.

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