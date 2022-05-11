Зеленский поблагодарил Байдена и Пелоси за одобренные 40 миллиардов для Украины

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность американскому коллеге Джо Байдену и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси за выделение 40 миллиардов для Украины. Также глава государства поблагодарил всех друзей Украины.

Глава государства поблагодарил за одобрение Палатой представителей выделения 40 миллиардов долларов для Украины. Инициатором этого стал Джо Байден.

Напомним Палата представителей США приняла законопроект о 40 миллиардах долларов в поддержку Украины

Решение еще должен поддержать конгресс

Владимир Зеленский выразил благодарность не только президенту Байдену, но и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Также глава государства поблагодарил всех друзей нашей страны в Палате представителей.

Однако президент отметил, что решение о выделении 40 миллиардов в поддержку Украины еще должен одобрить Сенат.

Спасибо Нэнси Пелоси и всем друзьям Украины в Палате представителей США за быстрое принятие инициированного Джо Байденом закона о дополнительной финансовой поддержке Украины. Ожидаем рассмотрения этого важного для нас документа в Сенате,

– подчеркнул Зеленский.

Что предусматривает новая помощь от США

Закон, который на рассмотрение Палаты представителей внес Джо Байден, предусматривает выделение финансовой поддержки Украины и предусматривает:

помощь Украине в защите суверенитета и демократии;

привлечение российского руководства к ответственности;

решение проблем продовольственной безопасности во всем мире, что усугубляется из-за войны;

обеспечение важной поддержки беженцев.

Документ поддержали 368 членов Палаты представителей. 57 выступили против.

Новая помощь Украине от США

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который предусматривает упрощение в оказании помощи нашему государству. Это историческое событие, ведь такую процедуру запустили во второй раз – впервые ее использовали во время Второй мировой войны, когда США предоставляли оружие союзникам.

В тот же день Байден призвал Конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов помощи Украине. В частности, из этих средств 20,4 миллиарда планируют направить на военную помощь, 8,5 миллиарда на поддержку экономики, а еще 3 миллиарда – на гуманитарную помощь.

Интересно – ночное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео