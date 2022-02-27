Зеленский поблагодарил Дуду за позицию относительно членства Украины в ЕС

Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в ЕС. Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуде за такую позицию.

Об этом президент Украины сказал в своем обращении за 27 февраля.

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"Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за личное лидерство в вопросе предоставления членства Украине в Евросоюзе", – сказал Зеленский.

Видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Что заявил Анджей Дуда

Дуда считает, что собеседования по срочному вступлению Украины в ЕС надо начать немедленно. "Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на реконструкцию. Он принадлежит Украине", – подчеркнул президент Польши.