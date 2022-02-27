Про це президент України сказав у своєму зверненні за 27 лютого.
До слова Не будьте Росією, – Зеленський у зверненні закликав Білорусь прокинутися
"Дякуємо президенту Польщі Анджею Дуді за особисте лідерство у питанні надання членства Україні в Євросоюзі", – сказав Зеленський.
Відеозвернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Що заявив Анджей Дуда
Дуда вважає, що співбесіди щодо термінового вступу України в ЄС треба почати негайно. "Україна також має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію. Він належить Україні", – наголосив президент Польщі.